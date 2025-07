Sognava la maturità per diventare giornalista | Gaetano 19enne con disabilità non ammesso all’esame La dirigente | Non ha raggiunto gli obiettivi minimi

Gaetano, un giovane di 19 anni di Acerra con la passione per il giornalismo sportivo e un sogno nel cuore, si è trovato di fronte a un ostacolo inaspettato: non è stato ammesso all’esame di maturità a causa di una presunta discriminazione. La madre Maddalena Di Lauro denuncia ingiustizie che rischiano di privare il suo talento e la sua determinazione di un’opportunità fondamentale. È ora di fare luce su questa vicenda e difendere i diritti di tutti gli studenti.

Sogna di diventare giornalista sportivo, e per questo ambiva a raggiungere la maturità classica. Ma Gaetano, 19enne di Acerra (Napoli), con la sindrome di DiGeorge, non è stato ammesso all' esame di Stato, e la madre, Maddalena Di Lauro, accusa la scuola di aver discriminato il ragazzo solo « perché disabile », annunciando un ricorso al Tar per consentire a suo figlio di poter accedere.