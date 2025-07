Canottaggio a Ravenna i campionati nazionali | presenti anche gli Azzurri paralimpici

Sei pronto a vivere l’emozione del canottaggio a Ravenna? Sabato 5 e domenica 6 luglio, i Campionati Italiani Assoluti, Pesi Leggeri, Pararowing e Under 19 porteranno in acqua i migliori atleti nazionali e gli azzurri paralimpici. Un evento imperdibile che anticipa le grandi sfide internazionali del 2025. Segui le nostre dirette e scopri chi si laureerà campione d’Italia!

A Ravenna, sabato 5 e domenica 6 luglio, andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti, Pesi Leggeri, Pararowing e Under 19. Presente anche la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. C'è attesa a Ravenna per vedere in acqua ai Campionati Italiani Senior di canottaggio i grandi protagonisti delle prime gare azzurre assolute del 2025, come gli Europei di Plovdiv e la Coppa del Mondo di Varese.