Bat Italia a Trieste investimenti raddoppiati nel 2024

BAT Italia continua a crescere con entusiasmo: nel 2024, gli investimenti a Trieste sono raddoppiati, raggiungendo i 168 milioni di euro e rafforzando la posizione dell’azienda nel panorama nazionale. La crescita del valore della produzione e l’utile in aumento testimoniano un impegno solido e una strategia vincente. Questo dinamismo apre nuove opportunità e conferma Trieste come polo di eccellenza industriale nel cuore dell’Italia.

TRIESTE (ITALPRESS) – Nel 2024 gli investimenti di BAT Trieste sono raddoppiati, passando dagli 84 milioni del 2023 a 168 milioni di euro (+100%). Contestualmente, anche il valore della produzione è cresciuto: dai 23 milioni di euro registrati nell’esercizio 2023, ai 30 milioni del 2024 (+30,43%). Sempre positivo l’utile, che nel 2024 si attesta a 1,6 milioni di euro, completamente reinvestito – come già era avvenuto nell’anno precedente – nello sviluppo della società sotto forma di autofinanziamento. E’ quanto emerge dalla seconda edizione del rapporto MIB Trieste School of Management, presentata a Trieste in occasione dei 2 anni dell’A Better Tomorrow Innovation Hub di BAT. 🔗 Leggi su Ildenaro.it