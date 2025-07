Milan | via libera dalla Spagna lo vuole Allegri

Il Milan si prepara a scrivere una nuova pagina di successi, e l’arrivo di Ricci rappresenta un passo importante in questa direzione. Dopo aver ufficializzato il giovane talento, i rossoneri sono pronti a sorprendere ancora, puntando a rafforzare la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione. Con la determinazione di Allegri e il mercato sempre attivo, il club desidera ritrovare la vittoria e consolidare il suo prestigio internazionale. Ricci è ...

I rossoneri sono molto attivi sul calciomercato. Hanno ufficializzato Ricci e potrebbero chiudere una operazione dal campionato spagnolo La prossima settimana il Milan si ritroverà in campo per iniziare a preparare la stagione della ripartenza. Dopo un anno non semplice, il club rossonero ha bisogno di riprendersi e per questo motivo Tare sta lavorando in maniera intensa per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Ricci è ufficialmente un giocatore dei meneghini, ma non è assolutamente finita qui. E dalla Spagna potrebbe arrivare una nuova occasione di calciomercato. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan: via libera dalla Spagna, lo vuole Allegri

In questa notizia si parla di: milan - allegri - libera - spagna

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Allegri chiama Rabiot Max e il suo pupillo sono in contatto costante, specialmente ora che il Milan ha dato il via libera alla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Perché Luka Modric sarà la prima aggiunta a centrocampo, ma non certo l’unica. E Vai su Facebook

Milan, Allegri vuole Sohm del Parma; Milan su Xhaka: la strategia per ottenere il via libera dal Bayer Leverkusen; Milan, la corsa per la panchina si infiamma: cosa succede se saltano Italiano ed Allegri.

Milan: via libera dalla Spagna, lo vuole Allegri - Allegri è pronto a dare il via libera a questa operazione. Secondo calciomercato.it

Milan, Allegri si oppone alla cessione: lo vuole valutare in ritiro - Mister Massimiliano Allegri dice no alla cessione: vuole valutare il calciatore rossonero in ritiro. Da spaziomilan.it