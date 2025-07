Italia Femminile buona la prima agli Europei | KO per le due Inter del Belgio

L’Italia Femminile inaugura con il piede giusto gli Europei 2025, superando il Belgio 1-0 allo Stadio Tourbillon di Sion. Con due interpreti dell’Inter Women in campo, le azzurre di Davide Soncin hanno dimostrato grinta e determinazione, regalando entusiasmo ai tifosi e aprendo con successo il cammino nel girone B. La vittoria di oggi segna un inizio promettente: ora, la squadra punta a mantenere alta la concentrazione per ottenere altri risultati importanti.

L’Italia Femminile conquista la prima vittoria all’esordio agli Europei. Battuto il Belgio, con due interpreti dell’Inter Women in campo. LE PROTAGONISTE – Allo Stadio Tourbillon di Sion oggi pomeriggio è andato in scena il primo match dell’Italia Femminile agli Europei 2025. Ottimo l’esordio nella competizione da parte delle azzurre di Davide Soncin, che hanno battuto 1-0 il Belgio, primo avversario nel Gruppo B. Si gode la vittoria, quindi, la nerazzurra Annamaria Serturini, che però non è stata utilizzata neanche a gara in corso dal CT. Non sorridono, invece, le due calciatrici belghe dell’Inter Women, Tessa Wullaert e Marie Detruyer, che hanno rimediato la prima sconfitta. 🔗 Leggi su Inter-news.it