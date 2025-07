Di Napoli fa il nome | Vlahovic per l’Inter? A quelle cifre scelgo lui Vi dico la mia sul futuro dell’attaccante della Juventus

Dusan Vlahovic, il centravanti della Juventus, è al centro di molte discussioni di mercato, con l’Inter che potrebbe rappresentare una suggestiva destinazione. Arturo Di Napoli si è espresso sul futuro dell’attaccante serbo, sottolineando il suo valore ma anche i limiti legati alla cifra richiesta. Tra rumors e provocazioni, il futuro di Vlahovic resta un tema caldo per tutti gli appassionati di calcio. Ma quale sarà davvero la sua prossima mossa? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Di Napoli ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic e della “provocazione” Inter: il commento dell’ex calciatore sul centravanti. A TMW Radio, l’ex calciatore Arturo Di Napoli ha commentato anche la suggestione-“provocazione” Vlahovic – Inter. Le sue dichiarazioni sul calciomercato Juve e sul futuro del serbo, di fatto sempre più in bilico alla Juventus. VLAHOVIC INTER – È un buon giocatore ma non a quelle cifre. E non cambierei mai Thuram per Vlahovic. Se partono Lautaro o Thuram allora comincio a preoccuparmi, ma mi fido della dirigenza Vlahovic Juve, le ultime sul futuro dell’attaccante. La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus continua a restare incerta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Napoli fa il nome: «Vlahovic per l’Inter? A quelle cifre scelgo lui. Vi dico la mia sul futuro dell’attaccante della Juventus»

Vlahovic non è un’opzione possibile per il Napoli, il rapporto con Allegri non è idilliaco (Pedullà) - Vlahovic non è un’opzione percorribile per il Napoli, date le tensioni con Allegri. Con l’addio quasi certo di Simeone, il club nerazzurro dovrà trovare un nuovo centravanti, alternativo a Lukaku.

