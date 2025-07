Mercato Juventus via ai rinnovi | sarà lui il primo bianconero a firmare il nuovo contratto! Prolungamento per tre big Ultimissime

Il mercato Juventus entra nel vivo con i primi rinnovi che infiammano l'ambiente bianconero. Sar224 sarà il primo a mettere nero su bianco, aprendo la strada a un nuovo ciclo di contratti di alto livello. Con le trattative in pieno fermento, la società punta a consolidare il suo futuro, puntando sui talenti più promettenti e rafforzando la propria rosa. Restate sintonizzati: le ultime novità promettono di sorprendere e rilanciare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Mercato Juventus, via ai rinnovi: sarà lui il primo! Ultime novità anche sul fronte prolungamenti e firme. Gli aggiornamenti. La Juventus non si ferma all’acquisto di Jonathan David a parametro zero, ma continua a lavorare per garantire stabilità e un futuro solido ai suoi giocatori più promettenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore generale Damien Comolli ha accelerato le trattative per il rinnovo di alcuni dei pezzi pregiati della rosa bianconera. Tra questi, il primo in ordine di tempo è Federico Gatti, il quale sta per estendere il suo contratto con la Juventus fino al 2030, con un’opzione per il 2031. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com