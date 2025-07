Calcio femminile Andrea Soncin | Le ragazze sono state encomiabili

L’Italia del calcio femminile ha dato prova di grande determinazione e talento nel debutto agli Europei 2025, conquistando una vittoria cruciale contro il Belgio. Le ragazze sono state encomiabili, dimostrando spirito di squadra e cuore. Il CT Andrea Soncin, entusiasta del risultato, ha sottolineato come questa vittoria sia un passo importante verso gli obiettivi della nostra nazionale. Un successo che accende le speranze e alimenta la passione per questa meravigliosa disciplina.

L'Italia ha vinto il primo match del Gruppo B degli Europei 2025 di calcio femminile: allo Stade de Tourbillon di Sion, in Svizzera, le azzurre hanno superato il Belgio per 1-0 con il gol decisivo di Arianna Caruso. Il CT dell'Italia, Andrea Soncin, ha commentato ai microfoni di Rai 2 HD il successo odierno. L' analisi a caldo del tecnico: " Era quello che volevamo, la prima partita è sempre una partita complicata, c'è un aspetto emotivo-emozionale che che va gestito, non siamo state perfette nei primi 20 minuti, ma era quello che ci aspettavamo, abbiamo lavorato proprio per gestire la partita al meglio nei 90 minuti.

