Affonda traghetto in Indonesia quattro morti

Tragedia in Indonesia: un traghetto, colpito dal maltempo vicino a Bali, affonda tragicamente, causando la perdita di quattro vite e lasciando 38 persone disperse. Un dramma che mette in luce i rischi delle traversate marittime in condizioni avverse. La vicenda si aggiunge alle sfide di una regione spesso messa alla prova dagli eventi naturali. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa triste notizia.

Un traghetto è affondato a causa del maltempo vicino all’isola di Bali, in Indonesia, causando la morte di 4 persone, mentre 38 risultano disperse. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Affonda traghetto in Indonesia, quattro morti

In questa notizia si parla di: indonesia - traghetto - affonda - quattro

Tragedia in Indonesia, affonda un traghetto diretto a Bali a causa del maltempo: morti e dispersi - L'imbarcazione è affondata circa 25 minuti dopo aver mollato gli ormeggi, poco prima della mezzanotte di mercoledì ... Segnala affaritaliani.it

