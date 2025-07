Papa Leone il 9 luglio la prima Messa per la custodia della Creazione

Il 9 luglio, Papa Leone inaugura un momento storico: la prima Messa dedicata alla custodia della creazione, un gesto simbolico e urgente per sensibilizzare sul nostro impegno ambientale. Questa celebrazione speciale, inserita nel Messale Romano, invita tutti a riflettere sulla responsabilità di proteggere il pianeta. Un passo importante verso una Chiesa sempre più impegnata nella salvaguardia del creato, perché il futuro del mondo dipende anche dalle nostre azioni quotidiane.

Una messa speciale per la Custodia del Creato entra nel Messale Romano. Sarà celebrata per la prima volta il 9 luglio da Papa Leone a Castel Gandolfo. Il nuovo formulario liturgico è stato presentato stamani in Vaticano. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone, il 9 luglio la prima Messa per la custodia della Creazione

