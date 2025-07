Motociclista italiano attaccato da un orso in Romania | ucciso e trascinato in un burrone

Una tragica storia di avventura e rischio: un motociclista italiano di 48 anni ha perso la vita in Romania dopo essere stato aggredito da un orso durante un'escursione sulla Transfagara?an. Mentre si fermava per scattare una foto, l'animale lo ha attaccato, trascinandolo in un burrone. Un dramma che ci ricorda quanto la natura selvaggia possa essere imprevedibile e pericolosa. L’episodio si...

Un cittadino italiano di 48 anni ha perso la vita in Romania dopo essere stato aggredito da un orso. L'uomo stava percorrendo in moto la strada statale Transfăgărășan, nella zona di Arefu, quando avrebbe deciso di fermarsi per fotografare l'animale. In quel momento l'orso lo avrebbe attaccato e trascinato in un burrone. Secondo quanto riportato da fonti della stampa estera, l'episodio si.

