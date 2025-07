LIVE Sinner-Vukic 6-1 6-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | clamoroso dominio dell’azzurro dopo la ‘mini-difficoltà’ iniziale

In un’esibizione di forza e determinazione, Sinner domina Wimbledon 2025 con un punteggio netto e una prestazione al fulmicotone. Dopo un inizio incerto, l’azzurro si impone con classe e precisione, lasciando il pubblico senza fiato. Segui in tempo reale questa sfida emozionante e scopri come Sinner si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella leggenda del tennis. Non perdere neanche un attimo: clicca qui per aggiornare la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Sbaglia Vukic, di dritto. Tre palle set. 0-30 Doppio fallo (2°). 0-15 Rovescio vincente lungoriga a togliere il tempo salendo sopra la pallina. 5-1 Ace sporco, scheggia appena l’aussie. 40-30 Cross micidiale di Sinner, vale il punto. 30-30 Torna veloce la palla di Vukic, per una volta apre tardi l’azzurro. 30-15 Prima vincente. 15-15 Sbaglia di dritto l’azzurro. 15-0 Servizio e dritto Sinner. 4-1 Altro vincente, di rovescio. Ingiocabile, quantomeno per il tennista australiano! 15-40 Attacco in controtempo e volèe di rovescio! Palle break! 15-30 Prima vincente e applauso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic 6-1, 6-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: clamoroso dominio dell’azzurro dopo la ‘mini-difficoltà’ iniziale

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

(Adnkronos) - Buona la prima per Jannik Sinner. Il numero uno del ranking Atp vince senza problemi al debutto a Wimbledon 2025, nel derby tutto azzurro contro Luca Nardi (numero 94 della classifica). Jannik parte senza forzare ed esce alla distanza, chiude Vai su Facebook

