Finlandia attacco con coltello in un mall | chi è stato arrestato

Un violento attacco con coltello scuote Tampere, in Finlandia, lasciando diverse persone ferite in un centro commerciale. L’aggressore è stato prontamente arrestato dalla polizia, che ha assicurato la fine del pericolo. La comunità si stringe intorno alle vittime, ora sotto cure mediche. La polizia finlandese sta indagando sulle motivazioni e le circostanze dell’incidente, mentre il paese si chiede come garantire maggiore sicurezza nelle aree pubbliche.

Diverse persone sono rimaste ferite nel corso di un attacco in un centro commerciale a Tampere, in Finlandia, da parte di un uomo armato di coltello. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia e arrestato. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste ferite. Le vittime hanno ricevuto le prime cure sul posto. "La situazione di pericolo è cessata. Le vittime stanno ricevendo i primi soccorsi", ha fatto sapere la polizia finlandese, che è stata allertata alle 16.23 locali (le 15.23 italiane) e che non è stata in grado di precisare il numero dei feriti. Il centro commerciale Ratina è stato transennato, mentre la polizia sta ascoltando i testimoni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Finlandia, attacco con coltello in un mall: chi è stato arrestato

