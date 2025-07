All’Oca il Palio della Madonna di Provenzano | trionfo per Tittia

Il Palio della Madonna di Provenzano, rinviato di un giorno per il maltempo, ha scritto una pagina memorabile a Siena. Tra emozioni e suspense, l’Oca e il suo coraggioso fantino Tittia, Giovanni Atzeni, hanno conquistato la vittoria in un vero spettacolo di abilità e passione. Una corsa che resterà impressa nella storia, dimostrando ancora una volta perché il Palio è uno dei eventi più affascinanti d’Italia.

SIENA – Il palio del 2 luglio, rinviato di un giorno per il maltempo che si è rovesciato su piazza del Campo, va all’Oca e al fantino Tittia, al secolo Giovanni Atzeni. La corsa è cominciata con grande tensione, come da tradizione. Dopo una prima partenza annullata, la seconda è risultata valida e ha dato il via a un Palio ricco di colpi di scena e ribaltamenti. È stata l’Oca a scattare per prima dai canapi, prendendo subito un leggero vantaggio, mentre dietro si accendeva la battaglia tra le altre contrade. La Lupa è caduta quasi subito, seguita dalla Chiocciola, che ha perso l’equilibrio in curva in un momento concitato della corsa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it