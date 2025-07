Caso Calhanoglu l’Inter parlerà con il turco nei prossimi giorni | in caso di partenza c’è un obiettivo

Il futuro di Calhanoglu all’Inter resta avvolto in un’aura di incertezza. Secondo Sky Sport, nei prossimi giorni i nerazzurri avranno un confronto diretto con il turco, valutando le possibilità di un addio e potenziali alternative. Con le tensioni crescenti e il possibile trasferimento al Galatasaray, la partita si fa complicata: tutto dipenderà dalle decisioni che prenderanno le parti coinvolte, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi decisivi.

