Calciomercato Milan oltre al Besiktas un altro club vuole Okafor | ecco chi

Il calciomercato del Milan si infiamma e, mentre il Besiktas mostra interesse per Noah Okafor, un altro club si fa avanti con decisione. La creatività e il talento dell’attaccante svizzero attirano sguardi interessati dall’estero, aprendo nuovi scenari di mercato. Chi sarà pronto a scommettere sul suo potenziale? La sua stagione potrebbe vivere un’altra svolta, e i tifosi attendono di scoprire quale squadra potrà regalargli un futuro brillante.

Noah Okafor continua ad attirare l'attenzione dei club turchi. Dopo il forte interesse del Besiktas, spunta anche un altro club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, oltre al Besiktas, un altro club vuole Okafor: ecco chi

#Milan, no al Besiktas per #Okafor in prestito. Il club rossonero vuole cedere Noah a titolo definitivo [@86_longo]

Noah Okafor non rientra nei piani del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. L'intenzione del club rossonero è quella di massimizzare la sua cessione dopo che il Napoli campione d'Italia ha deciso di non riscattarlo dopo sei mesi tutt'altro che esaltanti.

