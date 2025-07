Calciomercato Inter oltre a Carboni anche Pio Esposito nella lista del Genoa | la posizione dell’Inter

Il calciomercato dell'Inter si anima con nuove trattative: oltre a Carboni, anche Pio Esposito è finito nel mirino del Genoa. I rossoblù cercano rinforzi per sostenere Patrick Vieira e puntano sui giovani talenti nerazzurri, aprendo un dialogo serrato tra le due società. La sfida è aperta: riuscirà l'Inter a blindare i suoi gioielli o vedremo presto uno di loro in rossoblù? Resta da scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa movimentataò*penultima* sessione di mercato.

Calciomercato Inter, giorni di intensi contatti con il Genoa. I rossoblù avrebbero chiesto informazioni per Carboni e Pio Esposito: la risposta nerazzurra. Contatti intensi tra Genoa e Inter. La squadra rossoblù è alla ricerca di nuovi attaccanti da regalare a Patrick Vieira e sembrerebbe avere individuato i profili ideali in due giovani nerazzurri. È noto ormai da giorni l'interesse per Valentin Carboni. L' argentino classe 2005 ha dato prova del suo talento nel 202324 con la maglia del Monza, mentre la scorsa stagione per lui è finita prestissimo per la rottura del legamento crociato. Carboni sta pian piano recuperando la sua forma migliore, e nel frattempo è riuscito a segnare anche un gol nel Mondiale per club in occasione della sfida contro l'Urawa Red Diamonds.