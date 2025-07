È morto Michael Madsen

La sua espressione magnetica e inquietante ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella memoria di chiunque lo abbia osservato. Michael Madsen incarnava un’icona di antifilmo, un outsider dal sorriso ambiguo che svelava un’anima complessa e tormentata. La sua presenza affascinava e allo stesso tempo metteva in allerta, come un richiamo alla natura selvaggia e imprevedibile dell’uomo. La sua dipartita segna la fine di un’epoca, ma il suo spirito rimane vivo nei suoi ruoli più iconici.

C'era qualcosa di irrimediabilmente sbagliato e irresistibile nel sorriso di Michael Madsen. Un angolo della bocca che si sollevava come un avvertimento, più che un gesto di simpatia. Era il ghigno dell' outsider, del tipo che nella stanza fa due passi indietro per capire chi colpire per primo. Scanzonato e criminale, come se James Dean avesse letto Bukowski e deciso che Hollywood era solo un parcheggio per perdenti con la pistola scarica.  Madsen era nato a Chicago nel 1957, figlio di un pompiere e di una regista. Cresciuto all'ombra dell'Illinois con quella faccia da duro e una voce da whisky e rye, aveva iniziato recitando nello stesso teatro dove lavorava John Malkovich, lo Steppenwolf.