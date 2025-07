Caldo a Firenze | nuova ondata di calore bollino rosso venerdì 4 e sabato 5 Poi forse rinfresca

Preparatevi, Firenze: una nuova ondata di calore sta per investire la città, con venerdì 4 e sabato 5 luglio segnati in rosso nel bollettino delle emergenze. Il rischio di temperature elevate è alto, e le autorità raccomandano massima prudenza. Dopo questi giorni torridi, si spera in un generale miglioramento. Rimanete aggiornati e proteggetevi dal caldo estremo, perché la città si prepara a vivere momenti intensi e, si spera, temporanei.

Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, il giorno più critico sarà domani, venerdì 4 luglio 2025. 20 le citta' da 'bollino rosso', compresa Firenze

