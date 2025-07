Kolo Muani Juventus proseguono i contatti col PSG | bianconeri fiduciosi su quella formula Cosa filtra sulla permanenza dell’attaccante francese

L'estate di calciomercato si infiamma con le ultime novità su Kolo Muani: la Juventus, dopo aver chiuso l’affare Jonathan David, si concentra sul futuro dell’attaccante francese del PSG. I bianconeri sono fiduciosi sulla possibile formula di trasferimento, alimentando speranze e attese tra i tifosi. La trattativa è in pieno fermento, e il calciomercato Juventus promette ancora molte sorprese: cosa filtra sulla permanenza di Muani? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Kolo Muani Juventus, bianconeri fiduciosi su quella formula. Le ultime novità sul futuro del centravanti di proprietà del Paris Saint-Germain e non solo. Luca Marchetti, esperto di mercato, nel suo editoriale per TMW ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve dopo il colpo Jonathan David. La sessione estiva dei bianconeri è soltanto all’inizio: va infatti definito il futuro di Kolo Muani e di Conceicao, prima di concentrarsi su possibili nuovi innesti sul fronte offensivo. Dai bianconeri ancora in bilico a Osimhen e Sancho: ecco tutti gli aggiornamenti sul fronte entrate in vista della nuova stagione 2025-2026 che, di fatto, è già alle porte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com