LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 6-3 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il georgiano vince il tie-break ed allunga il match

Il secondo set di Wimbledon 2025 tra Sonego e Basilashvili si apre con emozioni intense, mentre il georgiano conquista il tie-break e allunga il match. Con un ace saldato a 40-0 e un rovescio vincente in corridoio, Basilashvili dimostra di essere in grande forma. Dopo aver dominato i primi due set, Sonego deve ora resettare e reagire, perché la partita si fa sempre più avvincente. Restate aggiornati per non perdere nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace, il primo della partita per il georgiano. 30-0 Termina in corridoio il rovescio lungolinea di Sonego. 15-0 Servizio e dritto per il georgiano. Al servizio Nikoloz Basilashvili. QUARTO SET Sonego dovrà essere bravo ora a resettare quanto successo negli ultimi minuti e ripartire come ad inizio match. Dopo due set dominati dall’italiano è arrivata la reazione del georgiano. Basilashvili ha iniziato il terzo set con maggiore pazienza da fondo campo riuscendo ad essere maggiormente aggressivo con i colpi di inizio gioco. Da parte sua Sonego è calato con il rendimento del servizio, giocando molti punti importanti con la seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 6-1, 6-3, 6-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il georgiano vince il tie-break ed allunga il match

In questa notizia si parla di: sonego - georgiano - basilashvili - diretta

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale Vai su Facebook

Wimbledon in diretta: Sonego- Basilashvili 6-1, 6-3, 6-7. Cobolli, Darderi e Cocciaretto al 3° turno; Diretta Wimbledon 2025, i match di oggi live da Djokovic a Sonego. Risultato e cronaca; Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale.

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale - La partita tra Sonego e Basilashvili è in programma giovedì 3 luglio ma non sono ancora stati resi noti nè campo nè orario. Segnala tuttosport.com

Quando gioca Lorenzo Sonego a Wimbledon: i precedenti con Nikoloz Basilashvili - Il tennista piemontese sfida il georgiano, giustiziere di Lorenzo Musetti al primo turno, nel secondo turno dei Championships ... Secondo sportal.it