Addio a Michael Madsen tra gli attori simbolo del cinema di Quentin Tarantino

L'industria cinematografica piange la scomparsa di Michael Madsen, attore leggendario e icona indiscussa dei film di Quentin Tarantino. Con la sua presenza magnetica e interpretazioni memorabili, Madsen ha lasciato un segno indelebile nel cuore di appassionati e colleghi. La sua scomparsa, avvenuta a 67 anni, rappresenta una perdita grande per il mondo del cinema, che ora si stringe in ricordo di un artista straordinario.

(Adnkronos) – È morto Michael Madsen. L'attore noto per il suo lavoro nei film di Quentin Tarantino aveva 67 anni ed è stato trovato senza vita in casa sua questa mattina, giovedì 3 luglio. Un portavoce dello sceriffo della contea di Los Angeles ha dichiarato a 'The Hollywood Reporter' che "Madsen è stato trovato privo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com