Usa il One Big Beautiful Bill di Trump è approvato dal Congresso

Dopo un'estenuante maratona nella Camera dei Rappresentanti americana, iniziata mercoledì sera e terminata poco fa, il " One Big Beautiful Bill ", la legge fiscale proposta dal Presidente americano Donald Trump, è stata finalmente approvata; 218 i favorevoli e 214 contrari, fra cui 2 repubblicani. Dopo estenuanti trattative all'interno del partito Repubblicano, durate ore, il leader dei democratici alla camera bassa del Congresso, Hakeem Jeffries, ha tenuto un discorso di quasi 9 ore per rallentare ulteriormente i lavori, ottenendo tra l'altro il record di "discorso più lungo dell'era moderna", detenuto in precedenza dal repubblicano Mike McCarthy.