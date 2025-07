Podismo torna la Sgambata delle Due Torri

Preparatevi a rinnovare l'appuntamento più dinamico dell'estate toscana: la Sgambata delle Due Torri torna a Quarrata il 6 luglio 2025, celebrando la 42ª edizione di questa storica corsa. Un'occasione imperdibile per runners e appassionati di vivere l'emozione della tradizione in un contesto incantevole, tra colline e panorami suggestivi. Non mancate: la vostra passione per il podismo troverà qui il suo cuore pulsante.

Quarrata, 3 luglio 2025 – Torna domenica 6 luglio 2025 uno degli appuntamenti più attesi dell'estate podistica toscana: la Sgambata delle Due Torri, giunta alla 42ª edizione. La manifestazione, conosciuta anche come Trofeo Sergio Benini – Non Dimenticando Serena, si svolgerà come da tradizione nella suggestiva frazione collinare di Lucciano, nel Comune di Quarrata. L'evento è organizzato dal Circolo AICS di Lucciano in collaborazione con il GP La Stanca di Valenzatico, e si avvale del patrocinio del Comune di Quarrata e dell’egida UISP di Pistoia. Il percorso competitivo misura 9,5 km, articolato su due giri impegnativi ma spettacolari, che conducono gli atleti attraverso le vigne del Montalbano, lungo un tracciato muscolare con dislivelli marcati e numerosi tratti di strada bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podismo, torna la Sgambata delle Due Torri

In questa notizia si parla di: sgambata - torri - podismo - torna

Podismo, torna la Sgambata delle Due Torri; 42° Sgambata delle Due Torri; Per il Primo maggio c’è la marcia non competitiva ‘Sgambata delle Sette Torri’.

Torna domenica prossima "La sgambata delle sette torri" Partenza da Pieve San Paolo - la Nazione - A Pieve San Paolo, sabato prossimo 14 maggio, si svolge "La sgambata delle sette torri", quinta edizione, di 3, 5 o 12 chilometri. Da lanazione.it

Sgambata delle Due Torri di Lucciano, le foto della corsa - MSN - Pistoia, 7 luglio 2024 – Con il patrocinio del Comune di Quarrata e sotto l'egida della Uisp di Pistoia, la 41a Sgambata delle Due Torri di Lucciano ha incantato e sfidato i partecipanti sulle ... msn.com scrive