LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 6-3 6-7 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta una palla break

Segui in tempo reale il match tra Sonego e Basilashvili a Wimbledon 2025, dove l’azzurro non sfrutta una palla break e lascia spazio a emozioni e rimpianti. Non perdere aggiornamenti live, analisi e momenti decisivi di questa sfida avvincente, che potrebbe riservare sorprese fino all’ultima palla. La partita è ancora aperta: scopri come continuerà questa battaglia tra talento e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tanti rimpianti per Sonego per la palla break non sfruttata. L’italiano era riuscito a far iniziare lo scambio prendendo il controllo del punto. Il game appena terminato però può dare nuove certezze all’italiano che è tornato a spingere con la risposta. 2-3 Gioco Basilashvili: il georgiano prende in mano lo scambio sin dal servizio e chiude con la volee. A-40 Contropiede vincente per il georgiano. 40-40 Si entra nello scambio con Sonego che manovra con il rovescio, poi cambia sul dritto senza trovare profondità. Seconda 40-A Ancora un’ottima risposta dell’italiano che viene premiato dall’errore del georgiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 6-1, 6-3, 6-7, 2-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta una palla break

In questa notizia si parla di: sonego - basilashvili - diretta - wimbledon

LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Lorenzo Sonego si prepara a sfidare l'aggressivo Basilashvili in un match decisivo per il secondo turno.

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale Vai su Facebook

#Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale Vai su X

Wimbledon in diretta: Sonego-Basilashvili 6-1, 6-3, 6-7. Cobolli, Darderi e Cocciaretto al 3° turno; Wimbledon, Sonego Basilashvili in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari.

Wimbledon 2025, da Djokovic a Sinner i match di oggi - La diretta - Occhi puntati di sicuro sul numero uno del ranking Jannik Sinner, impegnato contro ... Lo riporta msn.com

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale - La partita tra Sonego e Basilashvili è in programma giovedì 3 luglio ma non sono ancora stati resi noti nè campo nè orario. tuttosport.com scrive