Chi sono Simone e Sonia B a Temptation Island 2025 | Rapporto piatto

Simone e Sonia B. sono due giovani di Modena, insieme da circa sei anni, pronti a mettere alla prova il loro amore su Temptation Island 2025. Simone, personal trainer di 28 anni, ha deciso di scrivere al programma per scoprire se il loro legame può superare le sfide dell’esperienza o se è giunto il momento di voltare pagina. La loro storia, fatta di passione e momenti condivisi, si prepara a incontrare un bivio cruciale. Nella...

Simone ha 28 anni e lavora come personal trainer ed è lui che ha scritto al programma Temptation Island per testare la relazione che ha con Sonia B., una storia che va avanti da circa sei anni. Entrambi abitano a Modena, dove hanno una casa in cui vivono insieme da cinque anni e mezzo. L'obiettivo di Simone è capire se – durante il viaggio dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia – la sua relazione con Sonia B. deve proseguire o meno. Nella loro clip di presentazione, condivisa sul profilo Instagram del dating show, Simone rivela: "Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati".

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano giĂ nel promo - Temptation Island 2025 sta per arrivare, pronto a svelare nuove emozioni e colpi di scena. La prima puntata, in onda il 3 luglio su Canale 5, sarĂ condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

Simone, 28 anni, è un personal trainer ed è fidanzato da 6 anni con Sonia B., 25 anni, impiegata di un’azienda biomedicale. Convivono da 5 anni e mezzo a Modena. Scrive Simone a #TemptationIsland per capire se la relazione con Sonia B. possa andare av Vai su Facebook

Simone e Sonia B. hanno deciso di mettere alla prova il loro amore #TemptationIsland vi aspetta PROSSIMAMENTE su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! Vai su X

