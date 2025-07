Chi sono Lucia e Rosario a Temptation Island lei già avvistata con un influencer grosso spoiler sulla coppia

Scopriamo insieme chi sono Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, protagonisti di Temptation Island 2025. La loro storia, fatta di lontananza e differenze sui progetti futuri, ha già catturato l'attenzione del pubblico. Con un passato ricco di emozioni e un futuro incerto, il loro percorso nel programma potrebbe riscrivere le regole della loro relazione. Ma cosa riserverà il destino a questa coppia? Continua a leggere per scoprire come si svilupperà la loro storia d'amore.

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2025. Fidanzati da due anni, vivono a distanza da un anno: lui si è trasferito a Milano e per ora non vorrebbe andare a convivere con la fidanzata che, invece, sarebbe propensa. Proprio per questo motivo lei ha deciso di entrare nel villaggio dei sentimenti: il loro percorso, stando alle sue parole, dovrebbe concludersi con la decisione di andare a convivere o con la rottura definitiva. Lei ha 27 anni e vive a Vignola, in provincia di Modena.