Orso sbrana cittadino italiano in Romania | il corpo ritrovato nella foresta

Una drammatica scoperta scuote l’Europa: un cittadino italiano viene brutalmente sbranato da un orso in Romania, il suo corpo trovato nelle foreste. La sua moto, immatricolata in Italia, rafforza il sospetto sulla nazionalità, ma l’identità resta avvolta nel mistero. Mentre si attende la conferma ufficiale dalla Farnesina, l’incidente solleva inquietanti domande sulla sicurezza dei viaggiatori italiani all’estero e la convivenza con la natura selvaggia.

La moto della vittima, di cui ancora non è stata rivelata l'identità, risulta immatricolata in Italia. I media romeni hanno dunque riferito che l'uomo fosse un cittadino italiano. Si attende conferma dalla Farnesina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orso sbrana cittadino italiano in Romania: il corpo ritrovato nella foresta

