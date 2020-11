Valentina Vignali stronca Flavio Briatore: “Cade a pezzi, non ci farei neanche il brodo” (Di sabato 28 novembre 2020) A Pomeriggio Cinque si parla di Flavio Briatore Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque in onda martedì, la padrona di casa Barbara D’Urso ha parlato di gossip e del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento molto ricco di momenti imbarazzanti. Infatti, dopo un’accesa discussione tra la vincitrice dell’ultimo GF Nip Martina Nasoni e un amico di Selvaggia Roma, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è intervenuta Valentina Vignali, che ha lasciato tutti senza parole con i suoi commenti su Flavio Briatore. Affermazioni che hanno scatenato una serie di malcontenti sul web e che di sicuro non hanno fatto piacere al diretto interessato. Valentina Vignali si domanda perché le donne amano l’imprenditore A Pomeriggio Cinque, nella parte dedicata ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 28 novembre 2020) A Pomeriggio Cinque si parla diNella seconda parte di Pomeriggio Cinque in onda martedì, la padrona di casa Barbara D’Urso ha parlato di gossip e del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento molto ricco di momenti imbarazzanti. Infatti, dopo un’accesa discussione tra la vincitrice dell’ultimo GF Nip Martina Nasoni e un amico di Selvaggia Roma, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è intervenuta, che ha lasciato tutti senza parole con i suoi commenti su. Affermazioni che hanno scatenato una serie di malcontenti sul web e che di sicuro non hanno fatto piacere al diretto interessato.si domanda perché le donne amano l’imprenditore A Pomeriggio Cinque, nella parte dedicata ...

