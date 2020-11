Uomini e Donne: smascherata una dama che ha avuto rapporti intimi con 2 bei cavalieri (all’insaputa della redazione) (Di sabato 28 novembre 2020) Anticipazioni trash in arrivo da Uomini e Donne (che ha cambiato sigla). Durante la registrazione di ieri Valentina Dartavilla Lupi ha accusato Maurizio di prendere in giro Gemma Galgani e l’uomo per vendicarsi pare abbia tirato fuori degli screen compromettenti. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, Valentina sarebbe stata accusata di aver avuto rapporti con due bei cavalieri, Costantino Diana e Nicola Mazzitelli. “Valentina che avverte Gemma Galgani che Maurizio le ha sempre detto che a lui non piace lei e che è stata la redazione a dirottarlo verso di lei. Si alza così un polverone assurdo che porta l’uomo a dare della bugiarda a Valentina, dopo una discussione dai toni forti tira fuori degli screenshot di una conversazione di lei con Costantino, un ... Leggi su biccy (Di sabato 28 novembre 2020) Anticipazioni trash in arrivo da(che ha cambiato sigla). Durante la registrazione di ieri Valentina Dartavilla Lupi ha accusato Maurizio di prendere in giro Gemma Galgani e l’uomo per vendicarsi pare abbia tirato fuori degli screen compromettenti. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, Valentina sarebbe stata accusata di avercon due bei, Costantino Diana e Nicola Mazzitelli. “Valentina che avverte Gemma Galgani che Maurizio le ha sempre detto che a lui non piace lei e che è stata laa dirottarlo verso di lei. Si alza così un polverone assurdo che porta l’uomo a darebugiarda a Valentina, dopo una discussione dai toni forti tira fuori degli screenshot di una conversazione di lei con Costantino, un ...

