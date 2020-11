Tyson vs Jones, Vidoz: 'Attento Mike, Roy...'. Scardina: 'Iron in forma, sarà spettacolo' (Di sabato 28 novembre 2020) Ascolta qui il podcast e non perdere la pagina della Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie 28 novembre 2020 (modifica il 28 novembre 2020 - 09:50) Leggi su gazzetta (Di sabato 28 novembre 2020) Ascolta qui il podcast e non perdere la pagina della Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie 28 novembre 2020 (modifica il 28 novembre 2020 - 09:50)

SkySport : Boxe, il ritorno di Tyson: Iron Mike sfida Jones Jr, sabato notte in pay-per-view su Sky - Gazzetta_it : #TysonvsJones ASCOLTA #PaoloVidoz: 'Attento Mike, Roy può sorprendere'. #DanieleScardina: '#Tyson in forma, sarà sp… - BeltramoPaolo : RT @SkySport: Boxe, il ritorno di Tyson: Iron Mike sfida Jones Jr, sabato notte in pay-per-view su Sky - Pall_Gonfiato : #Boxe - Mike #Tyson is back. Questa notte l'incontro con #RoyJonesjr #TysonJones - OA_Sport : Tyson-Jones oggi: orario d’inizio, tv, programma, streaming -