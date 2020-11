Sassuolo-Inter, De Zerbi: “Molli e poco concentrati” (Di sabato 28 novembre 2020) Roberto De Zerbi nel post partita di Sassuolo-Inter, match della nona giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, al termine del match perso contro l’Inter per 3 a 0 e valevole per la nona giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Mapei Stadium’ ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Giornata storta? Siamo caduti dopo nove partite, abbiamo preso i primi due gol in maniera brutta per noi, siamo stati molli e poco concentrati. Chiaramente se prendi due gol così contro l’Inter diventa dura, poi l’Inter oggi stava bene. Il fatto di cadere non ci deve far perdere l’entusiasmo, stiamo cercando di alzare un po’ l’asticella e capita di perdere”. “Il ... Leggi su intermagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Roberto Denel post partita di, match della nona giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore delRoberto De, al termine del match perso contro l’per 3 a 0 e valevole per la nona giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Mapei Stadium’ ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Giornata storta? Siamo caduti dopo nove partite, abbiamo preso i primi due gol in maniera brutta per noi, siamo stati molli econcentrati. Chiaramente se prendi due gol così contro l’diventa dura, poi l’oggi stava bene. Il fatto di cadere non ci deve far perdere l’entusiasmo, stiamo cercando di alzare un po’ l’asticella e capita di perdere”. “Il ...

Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - VarskySports : Sassuolo, Inter y Diego - avergani : Su Sky, #Conte incaxxato perchè oggi l' #inter ha vinto #Sassuolo - ArmDemartino : Le minacce fanno bene all'Inter. Non oso immaginare i titoli di #Libero se fosse successo a #Napoli. #Sassuolo #SassuoloInter -