Sassuolo-Inter 0-3, i nerazzurri si salvano dalle sprangate minacciate dalla Nord (Di sabato 28 novembre 2020) Sassuolo-Inter 0-3. È la grande vittoria dei teorici del mazza e panella. Perché prima della partita c’è stata l’ennesima ignobile manifestazione del tifo nostrano: “Tirate fuori i coglioni o veniamo con i bastoni”. E la squadra di Conte ha obbedito. Al Mapei Stadium dove anni fa andò in scena uno scontro tra i tifosi e Icardi. È sembrata un’amichevole più che una partita di vertice del campionato di Serie A. L’Inter ha fatto l’Inter – quella dell’albo d’oro non quella recente di Conte. Il Sassuolo ha fatto il Sassuolo: ben lontano dalla squadra seconda in classifica. L’Inter ha impiegato 15 minuti ad archiviare la pratica. Persino con Lukaku in panchina. Primo gol di Sanchez e poi autorete di Chiriches autore di una prestazione horror. In apertura di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020)0-3. È la grande vittoria dei teorici del mazza e panella. Perché prima della partita c’è stata l’ennesima ignobile manifestazione del tifo nostrano: “Tirate fuori i coglioni o veniamo con i bastoni”. E la squadra di Conte ha obbedito. Al Mapei Stadium dove anni fa andò in scena uno scontro tra i tifosi e Icardi. È sembrata un’amichevole più che una partita di vertice del campionato di Serie A. L’ha fatto l’– quella dell’albo d’oro non quella recente di Conte. Ilha fatto il: ben lontanosquadra seconda in classifica. L’ha impiegato 15 minuti ad archiviare la pratica. Persino con Lukaku in panchina. Primo gol di Sanchez e poi autorete di Chiriches autore di una prestazione horror. In apertura di ...

