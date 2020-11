Quanta tristezza quei fiumi di odio riversati sui morti (Di sabato 28 novembre 2020) Karen Rubin La statua di Indro Montanelli, indimenticabile maestro di giornalismo, la celebrazione di Diego Armando Maradona, el pibe de oro, hanno dato la stura a un odio e a un'aggressività sconvolgente. La statua di Indro Montanelli, indimenticabile maestro di giornalismo, la celebrazione di Diego Armando Maradona, el pibe de oro, hanno dato la stura a un odio e a un'aggressività sconvolgente. L'attacco feroce ai morti impressiona perché con la morte si considerano estinte pene e peccati e l'oggetto dell'odio nella realtà non c'è più. La morte dovrebbe lenire il ricordo e far subentrare una sorta di pacificazione, un perdono che potrebbe dare serenità in chi rimane, cogliendo il bene e accettando il male che vengono integrati in una rappresentazione mentale unitaria. Per molte persone questa ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Karen Rubin La statua di Indro Montanelli, indimenticabile maestro di giornalismo, la celebrazione di Diego Armando Maradona, el pibe de oro, hanno dato la stura a une a un'aggressività sconvolgente. La statua di Indro Montanelli, indimenticabile maestro di giornalismo, la celebrazione di Diego Armando Maradona, el pibe de oro, hanno dato la stura a une a un'aggressività sconvolgente. L'attacco feroce aiimpressiona perché con la morte si considerano estinte pene e peccati e l'oggetto dell'nella realtà non c'è più. La morte dovrebbe lenire il ricordo e far subentrare una sorta di pacificazione, un perdono che potrebbe dare serenità in chi rimane, cogliendo il bene e accettando il male che vengono integrati in una rappresentazione mentale unitaria. Per molte persone questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanta tristezza Kaavan, l’elefante più solo al mondo, è libero (grazie alla «fata madrina» Cher) Corriere della Sera Kaavan, l’elefante più solo al mondo, è libero (grazie alla «fata madrina» Cher)

Ma quanta tristezza in mezzo: astenersi dalla lettura se si ha la lacrima facile. Kaavan è noto alle cronache come «l’elefante più solo al mondo», perché lo scalcinato zoo di Islamabad di cui era ...

Brescia, pakistana uccisa da padre e fratello perché voleva sposare un italiano

Sana Cheema aveva solo 25 anni, veniva da Gujrat, in Pakistan, e da qualche anno viveva a Brescia. È stata sgozzata dal padre e dal fratello nella sua ...

Ma quanta tristezza in mezzo: astenersi dalla lettura se si ha la lacrima facile. Kaavan è noto alle cronache come «l'elefante più solo al mondo», perché lo scalcinato zoo di Islamabad di cui era ...

Brescia, pakistana uccisa da padre e fratello perché voleva sposare un italiano

Sana Cheema aveva solo 25 anni, veniva da Gujrat, in Pakistan, e da qualche anno viveva a Brescia. È stata sgozzata dal padre e dal fratello nella sua ...