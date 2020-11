Morgan Freeman, quel dramma che non riesce a dimenticare (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Morgan Freeman racconta la ferita ancora aperta che gli ha provocato un gravissimo lutto. Scopriamo cos’è successo. Morgan Freeman stasera sarà il protagonista nel film “Seven“, in onda in prima serata su Iris. Un thriller avvincente incentrato sulle vicende di un serial killer che attua tremende torture sulle vittime prendendo ispirazione dai sette peccati capitali. Leggi su youmovies (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.racconta la ferita ancora aperta che gli ha provocato un gravissimo lutto. Scopriamo cos’è successo.stasera sarà il protagonista nel film “Seven“, in onda in prima serata su Iris. Un thriller avvincente incentrato sulle vicende di un serial killer che attua tremende torture sulle vittime prendendo ispirazione dai sette peccati capitali.

teo_acm : RT @officialdrezz: Per chi stasera abbia voglia di vedersi un film, su Iris alle 21 trasmettono 'Seven', poliziesco diretto da David Finche… - officialdrezz : Per chi stasera abbia voglia di vedersi un film, su Iris alle 21 trasmettono 'Seven', poliziesco diretto da David F… - caterita2008 : RT @michemar48: Il consiglio della serata di sabato 28 novembre: ore 21.10 - Iris (can.22 - Sky325) Seven (Se7en) USA 1995, thriller, 2h7’… - MadMassit : Stasera su Iris, il cult di David Fincher: Seven @MediasetPlay #Seven #DavidFincher #MorganFreeman #BradPitt… - michemar48 : Il consiglio della serata di sabato 28 novembre: ore 21.10 - Iris (can.22 - Sky325) Seven (Se7en) USA 1995, thrill… -