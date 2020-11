Milan, Simakan apre ai rossoneri: «Maldini è il migliore» (Di sabato 28 novembre 2020) Simakan dello Strasburgo apre ad un futuro al Milan: il giocatore ha così risposto alle parole di Maldini che ha confermato un interesse Intervenuto ai microfoni di Telefoot, il difensore dello Strasburgo Mohamed Simakan ha così risposto alle parole pronunciate nei giorni scorsi da Paolo Madini che ha confermato di essere stato in trattativa per acquistarlo lo scorso gennaio: «Maldini è il miglior difensore della storia. Futuro al Milan? Vedremo». Simakan era stato vicino al Milan lo scorso gennaio ma poi la trattativa si arenò a causa del mancato accordo tra rossoneri e Strasburgo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020)dello Strasburgoad un futuro al: il giocatore ha così risposto alle parole diche ha confermato un interesse Intervenuto ai microfoni di Telefoot, il difensore dello Strasburgo Mohamedha così risposto alle parole pronunciate nei giorni scorsi da Paolo Madini che ha confermato di essere stato in trattativa per acquistarlo lo scorso gennaio: «è il miglior difensore della storia. Futuro al? Vedremo».era stato vicino allo scorso gennaio ma poi la trattativa si arenò a causa del mancato accordo trae Strasburgo. Leggi su Calcionews24.com

