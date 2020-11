I prezzi dell’oro scendono per la terza settimana consecutiva con l’ottimismo della ripresa economica

Leggi su invezz

(Di sabato 28 novembre 2020) Isono stati in rosso per la. Oggi, il prezzo di questo metallo prezioso è aumentato dello 0,03%, attestandosi a 1,806 dollari. Tuttavia, è ancora al livello di prezzo più basso da luglio 2020.sulla, insieme all’attrazione degli investitori per le valute dei mercati emergenti e le azioni americane, ha alimentato la tendenza al ribasso.La prevista stabilità sul fronte politico ed economico degli Stati Uniti riduce l’attrattivaGli eventi di questasulla scena politica statunitense hanno catalizzato lo slancio al ribasso dei...