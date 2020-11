I corvi del Vaticano e l'altro Papa (Di sabato 28 novembre 2020) Un po’ di luce, anche se solo suggerita e narrata. “Tranne Paolo Gabriele - il maggiordomo di Benedetto XVI ( prematuramente morto questa settimana,ndr) , capace di trafugare le carte segrete dall’armadio di Georg Ganswein, assistente personale del Papa ( e consegnarle per il libro “Sua Santità”, ndr) - penso di aver conosciuto tutti i cosiddetti corvi del Vaticano. Non è che si presentassero dicendo ‘Salve, sono un informatore segreto’, ma quando li si incontrava si sentiva lontano un miglio che portavano notizie coordinandosi all’interno di un gruppo: Non escludo affatto che si spartissero i compiti e giornalisti di testate diverse, anzi ne sono certo, perché lo chiesi ad alcuni corvi e me lo confermarono”. Questo il racconto choc di Marco Ansaldo all’epoca dei fatti vaticanista e inviato speciale per la politica ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) Un po’ di luce, anche se solo suggerita e narrata. “Tranne Paolo Gabriele - il maggiordomo di Benedetto XVI ( prematuramente morto questa settimana,ndr) , capace di trafugare le carte segrete dall’armadio di Georg Ganswein, assistente personale del( e consegnarle per il libro “Sua Santità”, ndr) - penso di aver conosciuto tutti i cosiddettidel. Non è che si presentassero dicendo ‘Salve, sono un informatore segreto’, ma quando li si incontrava si sentiva lontano un miglio che portavano notizie coordinandosi all’interno di un gruppo: Non escludo affatto che si spartissero i compiti e giornalisti di testate diverse, anzi ne sono certo, perché lo chiesi ad alcunie me lo confermarono”. Questo il racconto choc di Marco Ansaldo all’epoca dei fatti vaticanista e inviato speciale per la politica ...

