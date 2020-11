Gli uomini meglio vestiti ai GQ Men Of The Year Awards 2020 (Di sabato 28 novembre 2020) In occasione della celebrazione GQ Men Of The Year Awards 2020, giunta ormai alla sua 23esima edizione, non potevamo che avere una parata pazzesca di uomini meglio vestiti della settimana. Tra tutti i partecipanti, ce ne sono stati alcuni che hanno fatto particolarmente breccia nei nostri cuori. Dal maestro di «normal-eleganza» Paul Mescal al mago dell’ibridazione tra raffinatezza e originalità Shawn Mendes, ecco i best dressed della serata. Siete pronti a un bagno di stile? Shawn Mendes Shawn Mendes in BOSS.jpgIl cantante Shawn Mendes riesce sempre a rivelarsi interessantissimo lato moda. Anche stavolta non ci ha delusi affatto, sfoggiando uno smoking di Hugo Boss dal finish lucido in satin. Per sdrammatizzare la raffinatezza massima del completo, la pop star gli ha abbinato una ... Leggi su gqitalia (Di sabato 28 novembre 2020) In occasione della celebrazione GQ Men Of The, giunta ormai alla sua 23esima edizione, non potevamo che avere una parata pazzesca didella settimana. Tra tutti i partecipanti, ce ne sono stati alcuni che hanno fatto particolarmente breccia nei nostri cuori. Dal maestro di «normal-eleganza» Paul Mescal al mago dell’ibridazione tra raffinatezza e originalità Shawn Mendes, ecco i best dressed della serata. Siete pronti a un bagno di stile? Shawn Mendes Shawn Mendes in BOSS.jpgIl cantante Shawn Mendes riesce sempre a rivelarsi interessantissimo lato moda. Anche stavolta non ci ha delusi affatto, sfoggiando uno smoking di Hugo Boss dal finish lucido in satin. Per sdrammatizzare la raffinatezza massima del completo, la pop star gli ha abbinato una ...

guerini_lorenzo : Oggi ho voluto dire grazie alle donne e agli uomini del personale civile della #Difesa. In questi mesi così diffici… - matteosalvinimi : Invece di nominare Commissari alla Sanità che scappano o di insultare Jole Santelli, spero che chi è al governo man… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - calabrone37 : La moglie del prodotto del 'mandrione' (bonolis) bacia un'altro Uomo?E l'altro uomo chi sarebbe, l'#Uominicchio… - CHENBAE45959461 : RT @MatFeeMan: Salemi: Te quand’è che hai fatto Uomini e Donne Andrea che gli risponde Salemi: No perché non se lo ricorda nessuno GIULIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli uomini Donne penalizzate anche dalla pensione: negli assegni di vecchiaia superano gli uomini Il Sole 24 ORE Assolto pasticciere con la marijuana "La droga è mia, guadagno bene"

Gli avevano trovato droga in casa e gli agenti della Squadra mobile avevano subito pensato che fosse uno spacciatore. Lui, F.C, noto pasticciere di 53 anni con tanto di attività all’ingresso di Rimini ...

Sorpresi dentro l’hotel abbandonato

I controlli della Polizia municipale non si fermano mai. E ieri gli uomini della Municipale, insieme ai cani dell’unità cinofila, sono entrati in azione in diverse zone ’a rischio’ della città, come i ...

Gli avevano trovato droga in casa e gli agenti della Squadra mobile avevano subito pensato che fosse uno spacciatore. Lui, F.C, noto pasticciere di 53 anni con tanto di attività all’ingresso di Rimini ...I controlli della Polizia municipale non si fermano mai. E ieri gli uomini della Municipale, insieme ai cani dell’unità cinofila, sono entrati in azione in diverse zone ’a rischio’ della città, come i ...