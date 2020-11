Fine novembre e la neve anche in spiaggia. Ecco quando è successo (Di sabato 28 novembre 2020) C’è attesa per le prime possibili nevicate a bassa quota sull’Italia, che potrebbero avvenire nella prossima settimana. La neve anticipata si fa sempre più spesso desiderare e lo abbiamo evidenziato spesso e nemmeno questo novembre 2020 ha fatto eccezione. Un tempo le prime nevicate novembrine fino a livello della pianura erano certamente più frequenti, soprattutto sul Nord Italia. Come spesso evidenziato, Fine novembre rappresenta il primo periodo delle prime serie ondate di freddo e neve dell’inverno. D’altronde l’inizio dell’inverno meteorologico è fissato al 1° dicembre e pertanto non deve destare troppa sorpresa la neve fin da questo periodo. Negli ultimi anni gli episodi favorevoli a un meteo pienamente invernale a novembre si sono notevolmente ridotti. Ciò ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 28 novembre 2020) C’è attesa per le prime possibili nevicate a bassa quota sull’Italia, che potrebbero avvenire nella prossima settimana. Laanticipata si fa sempre più spesso desiderare e lo abbiamo evidenziato spesso e nemmeno questo2020 ha fatto eccezione. Un tempo le prime nevicate novembrine fino a livello della pianura erano certamente più frequenti, soprattutto sul Nord Italia. Come spesso evidenziato,rappresenta il primo periodo delle prime serie ondate di freddo edell’inverno. D’altronde l’inizio dell’inverno meteorologico è fissato al 1° dicembre e pertanto non deve destare troppa sorpresa lafin da questo periodo. Negli ultimi anni gli episodi favorevoli a un meteo pienamente invernale asi sono notevolmente ridotti. Ciò ...

Antonio_Tajani : Dal 7 novembre, in piena emergenza #Covid, la #Calabria è senza commissario alla Sanità. 20 gg di vuoto e a rimette… - Confindustria : ?? L’Italia è a rischio di una nuova caduta in recessione a fine 2020: peggiorano soprattutto i servizi, ma anche ne… - myrtamerlino : Il posto dove andiamo a curarci diventa il luogo in cui ci infettiamo. È veramente pazzesco che dentro gli… - whooisannaa : RT @sofxniall: siamo a fine novembre ed io sto ancora aspettando che zayn annunci il suo terzo album - Chiaisgolden_ : RT @sofxniall: siamo a fine novembre ed io sto ancora aspettando che zayn annunci il suo terzo album -