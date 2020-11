Festa di compleanno illegale con fuochi d'artificio: blitz della polizia, minori denunciati (Di sabato 28 novembre 2020) Nelle ultime settimane il dispositivo di controllo del territorio è stato ulteriormente rafforzato con un incremento di pattuglie della Sezione Volante e della Squadra Mobile, in particolare nelle ore ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Nelle ultime settimane il dispositivo di controllo del territorio è stato ulteriormente rafforzato con un incremento di pattuglieSezione Volante eSquadra Mobile, in particolare nelle ore ...

mattinodinapoli : Brindisi, festa di compleanno illegale con fuochi d'artificio: blitz della polizia, minori denunciati - emptyglold : @rovseshs Me lo ricordo perché ha fatto l’esempio di Kim K e dei media che scrivevano “read the room kim” dopo la f… - prestigioso2 : Gesù ci tiene un botto al compleanno, tipo l'anno scorso j'hanno fatto la festa a sorpresa a tema Copacabana e ne h… - AlessioDiGiamb1 : RT @vogue_italia: Per un compleanno a casa, rigorosamente in famiglia, ma in stile Vogue ???? - Trmtv : Brindisi, festa di compleanno senza mascherine e con botti: 11 denunce -