Femminicidio Pordenone | “Aurelia aveva scoperto che lui la tradiva | voleva lasciarlo”

"La tradiva e voleva lasciarlo". A gettare luce sulle dinamiche di coppia che hanno preceduto l'efferato omicidio di Aurelia Laurenti, assassinata dal compagno Giuseppe Forciniti a Roverdo in Piano (Pordenone) è il papà della vittima, Giuseppe Laurenti. "Questa estate mia figlia aveva visto il cellulare di Giuseppe, lo aveva scoperto che la tradiva. Era venuta da noi coi bambini, ma poi era tornata con lui per il bene dei miei nipoti"

fattoquotidiano : Femminicidio a Pordenone, “non sono serena non posso accettare l’incarico”: così l’avvocata ha deciso di non difend… - franca705 : RT @Lanf040264: Femminicidio a #Pordenone, l'avvocatessa dell'assassino rinuncia: 'Non posso difendere quest'uomo' L'avvocatessa Rossana Ro… - Izzy93351580 : RT @anikeatable: Vorrei venisse diffuso questo femminicidio di Pordenone, perché l'uomo ha già cambiato versione dei fatti in meno di 24 or… - ipsedixit____ : Uccide la compagna: l’avvocatessa rinuncia a difenderlo per questioni etiche Clicca qui per leggere l’articolo ??… - Salvato67664277 : X questo pezzo di merda vanno buttate le chiavi. -