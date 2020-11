Dieta con succo di mirtillo, dimagrisci e previeni la cistite (Di sabato 28 novembre 2020) Conosciuti principalmente per il loro contenuto di antiossidanti, i mirtilli sono frutti molto apprezzati per il loro sapore dolciastro: se ne può ricavare anche un succo delizioso, che possiede importanti proprietà nutritive. Scopriamo tutti i suoi benefici. Il succo di mirtillo non è in sé particolarmente calorico, ma bisogna fare attenzione a quello che si trova negli scaffali dei supermercati. Essendo ricchi di zuccheri, apportano infatti una gran quantità di calorie liquide, che spesso ingannano il consumatore e possono essere responsabili di un aumento di peso. Molto meglio prepararlo in casa, utilizzando una ridotta dose di zucchero per renderlo adatto anche per chi è a Dieta. Anzi, i mirtilli possono aiutare a dimagrire: un esperimento condotto su cavie, i cui risultati sono stati pubblicati su PLoS One, ha ... Leggi su dilei (Di sabato 28 novembre 2020) Conosciuti principalmente per il loro contenuto di antiossidanti, i mirtilli sono frutti molto apprezzati per il loro sapore dolciastro: se ne può ricavare anche undelizioso, che possiede importanti proprietà nutritive. Scopriamo tutti i suoi benefici. Ildinon è in sé particolarmente calorico, ma bisogna fare attenzione a quello che si trova negli scaffali dei supermercati. Essendo ricchi di zuccheri, apportano infatti una gran quantità di calorie liquide, che spesso ingannano il consumatore e possono essere responsabili di un aumento di peso. Molto meglio prepararlo in casa, utilizzando una ridotta dose di zucchero per renderlo adatto anche per chi è a. Anzi, i mirtilli possono aiutare a dimagrire: un esperimento condotto su cavie, i cui risultati sono stati pubblicati su PLoS One, ha ...

