Benevento-Juventus, Inzaghi entusiasta: “Orgoglioso dei miei, avremmo potuto vincerla” (Di sabato 28 novembre 2020) Il Benevento ferma la Juve.La Juve, senza CR7, non vince e matura solo un pareggio nella sfida del "Vigorito" andata in scena questa sera contro il Benevento. A Morata risponde Letizia, che beffa i bianconeri e regala un prezioso punto alla sua squadra. Risultato che riempie di orgoglio il tecnico giallorosso Filippo Inzaghi che, intervenuto nel post gara ai microfoni di "Sky Sport", ha analizzato la prova offerta dai suoi."Questi ragazzi in un anno e mezzo mi hanno regalato tantissimo... Non ho parole. Ho messo Improta, che è un attaccante, a fare il terzino. Se avessimo sfruttato meglio qualche contropiede potevamo anche vincerla. Quando fai risultato con la Juve ti deve andare bene tutto, ma la squadra è stata brava. Maggio ha stretto i denti da capitano vero. Forse siamo mancati nell'ultimo passaggio, dopo Firenze abbiamo ottenuto ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Ilferma la Juve.La Juve, senza CR7, non vince e matura solo un pareggio nella sfida del "Vigorito" andata in scena questa sera contro il. A Morata risponde Letizia, che beffa i bianconeri e regala un prezioso punto alla sua squadra. Risultato che riempie di orgoglio il tecnico giallorosso Filippoche, intervenuto nel post gara ai microfoni di "Sky Sport", ha analizzato la prova offerta dai suoi."Questi ragazzi in un anno e mezzo mi hanno regalato tantissimo... Non ho parole. Ho messo Improta, che è un attaccante, a fare il terzino. Se avessimo sfruttato meglio qualche contropiede potevamo anche vincerla. Quando fai risultato con la Juve ti deve andare bene tutto, ma la squadra è stata brava. Maggio ha stretto i denti da capitano vero. Forse siamo mancati nell'ultimo passaggio, dopo Firenze abbiamo ottenuto ...

romeoagresti : Può scatenarsi il dibattito su Tizio, Caio e Sempronio, ma se pareggi contro - tra le altre - Crotone e Benevento,… - juventusfc : «Sappiamo che gara ci aspetta e siamo pronti» ??? Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #BeneventoJuve ??… - DiMarzio : #BeneventoJuventus, rosso diretto a Morata: salterà il derby di sabato prossimo - ClaudioAgos : RT @juvefcdotcom: Juventus without Cristiano Ronaldo this season is only 1 victory in 5 games Crotone 1-1 Dynamo Kiev 2-0 Verona 1-1 Ba… - FMCROfficial : Secondo voi dopo il pareggio della Juventus a Benevento @enricoturcato dormirà stanotte? -