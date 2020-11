Benevento-Juventus diretta tv e streaming | dove vedere il match oggi

Leggi su itasportpress

(Di sabato 28 novembre 2020)si giocasabato 28 novembre 2020 alle ore 18.00 per la 9^ giornata di Serie A. Sfida importante per entrambe le compagini anche se con obiettivi e ambizioni differenti. Le Streghe di Pippo Inzaghi ospitano i bianconeri di Andrea Pirlo che cercano conferme dopo il buon risultato di Coppa., le probabili formazionicaption id="attachment 1057373" align="alignnone" width="567"(getty images)/captionScelte praticamente obbligate per entrambe le formazioni con ilche opta per un 4-3-3 con Montipò tra i pali. Difesa esperta con Maggio, Glik, Caldirola, Barba. Centrocampo con Hetemaj, Schiattarella e Ionita. Improta, Caprari e Lapadula in avanti. Ladeve fare a ...