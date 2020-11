X Factor 2020, nel quinto live eliminazione a sorpresa per i Melancholia. Il loro brano originale “Alone” sul palco dell’Hot Factor (Di venerdì 27 novembre 2020) quinto live Show ad altissima tensione per X Factor 2020, con i quattro giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika – chiamati a un compito ancor più difficile del solito, una doppia eliminazione proprio per la puntata che garantisce l’accesso alla semifinale, e con un colpo di scena dopo l’altro nel corso della serata. Durante l’appuntamento di ieri, con la conduzione di Alessandro Cattelan, hanno dovuto abbandonare il palco i Melancholia e cmqmartina. eliminazione a detta di molti a sorpresa per i Melancholia, nella puntata di ieri di X Factor 2020. Il gruppo, nella categoria guidata da Manuel Agnelli, ha abbandonato il palco, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)Show ad altissima tensione per X, con i quattro giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika – chiamati a un compito ancor più difficile del solito, una doppiaproprio per la puntata che garantisce l’accesso alla semifinale, e con un colpo di scena dopo l’altro nel corso della serata. Durante l’appuntamento di ieri, con la conduzione di Alessandro Cattelan, hanno dovuto abbandonare ile cmqmartina.a detta di molti aper i, nella puntata di ieri di X. Il gruppo, nella categoria guidata da Manuel Agnelli, ha abbandonato il, ...

