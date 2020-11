Vaccino Covid, Salvini: “La parola obbligatorio non mi piace” (Di venerdì 27 novembre 2020) Matteo Salvini ha parlato del Vaccino anti Covid e delle ultime misure intraprese dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Studio24 per parlare dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e degli ultimi decreti emanati dal governo. Per quanto riguarda il Vaccino anti coronavirus annunciato negli Stati Uniti, il leader della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Matteoha parlato delantie delle ultime misure intraprese dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Matteoha rilasciato un’intervista alla trasmissione Studio24 per parlare dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e degli ultimi decreti emanati dal governo. Per quanto riguarda ilanti coronavirus annunciato negli Stati Uniti, il leader della L'articolo proviene da Inews.it.

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - LegaSalvini : DAL PD TERRORISMO MEDIATICO SUI VACCINI: 'NON VI FAREMO PARLARE PIÙ' VA IN TELEVISIONE E SPARA: “CHI HA DEI DUBBI S… - TizianaFerrario : Vaccino: no all’obbligo ma se non lo fai non puoi fare alcune cose. Che ne dite? Mi sembra un buon compromesso. Tip… - StartMagNews : #SpuntnikV, il #vaccino russo anti #Covid, sarà prodotto dalla società indiana Hetero Biopharma, ma tre scienziati… - vir_qui_adest : RT @gael99: Nel 2009, rispondendo all'appello del governo, gli svedesi erano fatti vaccinare contro l'influenza. Ma gli effetti collaterali… -