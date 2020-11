Ufficiali 2 aggiunte per Huawei Mate 30 con EMUI 11 da fine novembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020)si chiude con ulteriori novità per coloro che si ritrovano con un30, soprattutto in ottica11, se pensiamo al fatto che l’aggiornamento in questione pare essere destinato a migliorare ulteriormente dopo le notizie che abbiamo riportato un paio di settimane fa sul nostro magazine. A tal proposito, diventa molto importante individuare da subito le due, anche perché l’approccio avuto qui dal produttore potrebbe essere usato anche per altri modelli di serie compatibili con il firmware. Cosa cambia per30 con l’aggiornamento diFondamentalmente, possiamo dire che amese l’aggiornamento11 sia destinato a migliorare in modo ...