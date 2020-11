Sacchi | “Crisi Inter? Conte è un grande allenatore | solo lui può dare un senso a questa squadra”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 27 novembre 2020) L'contro il Real Madrid ha avuto l'ennesima giornata negativa in Champions League perdendo la sfida nonostante la squadra di Zidane si è presentata a San Siro con importanti assenze (Sergio Ramos, Benzema e Casemiro). Arrigonella sua consueta analisi sulla Gazzetta dello Sport ha scritto che il Real non ha tradito il suo stile di gioco. Ha vinto con merito. Il suo dominio nei primi 20 minuti è stato imbarazzante. Un palo e un’occasione errata permettevano all’di sperare ancora. Ma, in una serata no, l’errore di Barella sul rigore e l’atteggiamento oltraggioso di Vidal verso l’arbitro, con relativa espulsione, ne firmavano la condanna. La causa didébâcle non sono loro, ma un atteggiamento eccessivamente prudente e timoroso. Le squadre europee, in generale, sono più brave ad attaccare che a ...