Recovery fund in bilico | braccio di ferro tra Est e Merkel

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) All’indomani del bilaterale con l’ungherese Viktor Orban, il premier polacco Mateusz Morawiecki lo spiega di persona anche ad Angela: “Polonia e Ungheria restano sulla linea del veto sul, se non si trova una soluzione per tutta l’Unione e non solo per alcuni Stati. Ci aspettiamo che ci lavoriate ancora”. La cancelliera sta infondendo tutte le sue energie nella mediazione, ma per ora i risultati non ce ne sono: ilè seriamente in pericolo. A Bruxelles si comincia a pensare al piano B. Da Bruxelles il portavoce della Commissione europea Eric Mamer sottolinea che “la nostra posizione sullo stato di diritto non cambia”. E “se non c'è l'approvazione del bilancio pluriennale Ue", legato al Next generation Eu perché contiene le garanzie per ripagare il debito comune europeo ...